Polis yıldızları bağımlılar için harekete geçti

İstanbul Polisi Esenyurt’taki uyuşturucu bağımlıları ile ilgili sosyal bir sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Polis Yıldızı” isimli çalışmada ekipler, uyuşturucu kullanıcılarını bağımlılıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Polis Yıldızı timindeki kahramanlarının uyuşturucudan kurtardığı ve normal hayatına dönen eski 2 bağımlı yaşadıklarını ‘SÖZCÜ’ye anlattı.

Binlerce yıllık geçmişi olan madde kullanımı özellikle de 19'uncu yüzyılın sonunda Alman kimyagerlerin ‘Morfin' ve Eroin'i bulmasıyla başa çıkılmaz bir hale geldi. Önce fabrikalarda üretilen bu uyuşturucular 1930'lu yıllarda yasaklansa da yasadışı üretimler ve her geçen gün yeni bir bağımlılık yapan maddenin ortaya çıkması mücadelenin zorlaşmasına sebep oluyor.

Uyuşturucuyla mücadelede sadece Türkiye'de değil Avrupa'da hazırlanan raporlardada isminde söz ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı “Polis Yıldızı” adlı projede bağımlıların uyuşturu kullandığı adresler belirleniyor. Daha çok parklar, metruk bina ve inşaatlar denetleniyor. Bu alanlardaki uyuşturucu kullandığı değerlendirilen kişilerle görüşme yapılıyor. Bağımlılara uyuşturucunun zararı ve tedavi yöntemi anlatılıyor. Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlerden adres bildikleri alınıyor. Daha sonra “Polis Yıldızları” madde bağımlısının evine giderek aile ile mülakat yapılıyor.

TEDAVİ SÜRECİ

Aileler ve madde bağımlılarıyla yapılan mülakatlardan sonra tedavi süreci başlıyor. Madde bağımlıları önce belediyenin açtığı 20 kişi kapasiteli gençlik merkezine götürülüyor. Daha sonra ise burada bir tedavi yol haritası çiziliyor. Daha sonra ise uygun görülmesi halinde bağımlılar AMATEM'e (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) götürülüyor. Polis ekipleri tedavi sonrasında da bağımlılar ve aileleri ile iletişime devam ederek süreci takip ediyor.

PSİKOLOG POLİS

Projenin başındaki polis memuru ve Psikolog Cihan Uluç, “Bu proje aslında İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel'in projeleri. Bu çalışmayı bir ilk olarak değerlendirebiliriz. Polis, uyuşturucuyla alakalı ilk kez arzı engelleme ve yakalama dışında bir çalışma yapıyor. Bağımlının belirlenmesi, tedavi ve takip sürecine bu proje ile ilk kez dahil oluyoruz. Projede bazen önemli sorunlarla da karşılaşıyoruz. Bazen bağımlıların kimliği, sağlık güvencesi olmuyor. Bunların temininde de biz Yardımcısı oluyoruz. Çünkü bu süreçlerin bir an önce halledilmesi gerekiyor. Aksi taktirde sürenin uzaması bağımlının tedaviden vazgeçmesine sebep olabiliyor” dedi.

Bağımlılık sonrasının da önemli olduğunu belirten Uluç, “Sonrasında ise bu insanların normal yaşama dönmeleri gerekiyor. Burada da iş olanakları, aile ve çevre çok önemli oluyor. Biz bölgedeki işadamları dernekleri ile görüşerek projemizi anlattık. Onlardan yardım sözü aldık. Esenyurt Kaymakamlığının 2'inci yılı için onay verdiği projede bağımlılıktan kurtulan bir çok kişiye iş olamadı sağlandı. Meslekleri olanlarda kendi alanlarında iş buldu.” diye konuştu.

114 TEDAVİ

Cihan Uluç ve yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu bağımlılarını kurtarmak için çalışan ekip, bu süreçte 1174 ihbarı değerlendirilirken, 611 görüşme yaptı. Ekipler 242 eve giderek ailelerle görüşürken 114 kişinin tedavisi gerçekleştirildi.

“6 AYDIR İÇMİYORUM”

Tedavi gören eski uyuşturucu bağımlısı Erkan T. ve Kenan O., yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Erkan T., “ Ben 6 yıldır uyuşturucu kullanıyordum. Uyuşturucu kullanan bir tanıdığım vardı. ‘Polis Yıldızları' ona yardımcı olmuş. Telefon numaralarını öğrendim. Sağolsunlar hemen ilglendiler. Polis ekipleri beni kendi araçlarıyla Bakırköy'de AMATEM'e götürdü. Hastaneye gidip gelmemede yardım ettiler. Sürekli takip yapıldı. Bu sayede 6 aydır uyuşturucu kullanmıyorum. Bir çorap fabrikasında işe bile başladım” diyerek uyuşturucu kullananlara vazgeçmeleri için çağrı yaptı.” dedi.

DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKTI

Madde bağımlılığına tinerle başladığını anlatan Kenan Odabaş ise “15 yıldır uyuşturucu kullanıyordum. Buna tinerle başladım. Daha sonra ‘Cigara' dedikleri uyuşturucu getirdiler. Ardından eroin diye bir madde ile tanıştık. Hepimiz eroine düştük. Ardından bonzai getirdiler; onu içmeye başladık” diyerek polis ekiplerini emniyet girişinde gördüğünü anlattı.

Kenan Odabaş “Ben kendilerini emniyete girerken yolda gördüm. Daha sonra yardım istedim. Hastaneye kendiler götürdü, getirdiler. Şimdi iş arıyorum. Ben tüm arkadaşlarıma rica ediyorum. Bu (madde bağımlılığı) insanı perişan ediyor. Bizi gören herkes bizden uzak duruyor. Bizi dışlıyordu. Sağolsun bize sadece devlet sahip çıktı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

TELEFONLARI YARDIM İÇİN HAZIR

Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere yardım eden kahraman polis ekibi 0533 155 04 30 nolu telefonu arayan bağımlılara ellerinden gelen desteği vermek için gece gündüz demeden çalışıyor.