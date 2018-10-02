POMEM polis alımı başvuruları pa.edu.tr’de! Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır?

Polis Akademisi 10 bin polislik öğrencisi alacağını duyurdu. Adayların başvuru yapmak için beklediği tarihi dün geldi ve POMEM başvuruları başladı. Polis Akademisinde öğrenci olmak isteyenler POMEM başvuru şartlarını da merak ediyor. Peki polislik başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

Polis Akademisi tarafından eğitilecek 10 bin polislik öğrencisi için başvurular başladı. POMEM başvuru şartlarının içinde KPSS şartı bulunuyor. 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polislik öğrencisi alınacak. Lisans mezunu 8 bin, önlisans mezunu ise 2 bin öğrenci Polis Akademisi’nde eğitim görecek. İşte POMEM başvuruları hakkında bilgiler ve şartlar…

POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN MERAK EDİLEN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.

KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.

TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar, 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

* Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını http://www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.

SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Adayların ön başvuru yaptıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen Sınav ücreti olan 100 liralık tutarı Halkbank veya Halkbank ATM'lerden Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırmaları gerekmektedir.



POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Polislik için başvuru yapacak olan adaylar, 01-14 Ekim tarih aralığında, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Son başvuru tarihi 14 Ekim saat 18.00 olacak.

E-Devlet üzerinden başvurularını yapan adaylar, 100 TL olan POMEM başvuru ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilecek. Ödemeler sadece Halkbank üzerinden alınacak olup, 14 Ekim saat 17.00'a kadar paranın yatırılmış olması gerekmektedir.

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

23. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

– Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

– Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

– Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

– Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

– Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.