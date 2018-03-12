Regaib kandili ne zaman? 2018 üç aylar, kandil tarihleri…

İslam alemince büyük önem taşıyan 3 ayların başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Mübarek üç aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. Regaib kandiline de kısa bir süre kaldı. İşte Regaib Kandili tarihi ve 33 ayların başlangıç tarihleri...

Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili’nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Regaib Kandili ne zaman, Regaip ne anlama geliyor gibi sorular da merak ediliyor. Regaip Kandili 22 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. İşte 2018’in diğer kandil tarihleri ve 11 ayın sultanı Ramazan’ın başlayacağı tarih… 2018 KANDİLLERİ 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili. 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili. 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili. 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili. 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır. RAMAZAN AYI NE ZAMAN? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi’dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.