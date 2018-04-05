Doçentten, saldırganla ilgili şok iddia!

Fakültede olsaydım Volkan Bayer'in kurşunlarının 1 numaralı hedefi ben olacaktım" diyen Doçent Doktor Ayşe Aypay yaşananlara isyan etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde katliam gerçekleştiren Volkan Bayar hakkında şok iddia. “Fakültede olsaydım Volkan Bayer’in kurşunlarının 1 numaralı hedefi ben olacaktım” diyen Doçent Doktor Ayşe Aypay yaşananlara isyan etti. Volkan Bayer hakkında defalarca Rektörlüğe ve YÖK’e şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını belirten Aypay, Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular” dedi. Bayer’in üniversite yönetimi tarafından adeta korunduğunu iddia eden kadın akademisyen rektöre seslenerek “bu yaşananların hesabını kim verecek” diye haykırdı.

İşte Apayın o sözleri