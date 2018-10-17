Sancaktepe’deki banka soygunu güvenlik kamerasında

İstanbul Sancaktepe'de bir banka şubesini soyan silahlı iki soyguncunun görüntüleri ortaya çıktı. Bankadan yaklaşık 18 bin TL alan soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, dün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

Görüntülerde silahlı iki kişi bankaya müşteri gibi giriyor. Vezneye yönelen soygunculardan biri ellerindeki silahı veznedara tutarak para istiyor.

Büyük korku yaşadığı gözlenen veznedar kasadaki paraları soygunculara veriyor. Bu sırada diğer soyguncu ise yine silah tehdidiyle güvenlik görevlisinin silahını alıyor. Bankadan yaklaşık 18 bin TL alan ayrılan soyguncular yaya olarak uzaklaşıp izlerini kaybettiriyor.

Soygun ihbarını alan polis bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Çevrede önlem alan polisler, bankanın güvenlik kameralarını incelediler. Polis olayla ilgili soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İSTANBUL,(DHA)