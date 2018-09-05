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Saray’daki 30 Ağustos Resepsiyonu’nun menüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Sık sık 'yerlilik' ve 'millilik' vurgusu yapılan resepsiyonda, Saray'ın menü tercihi ise dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem konusu olmuştu. O menünün orijinali ortaya çıktı...

android-time 21:44 5 Eylül 2018
Haberler Gündem
Saray’daki 30 Ağustos Resepsiyonu’nun menüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Sık sık 'yerlilik' ve 'millilik' vurgusu yapılan resepsiyonda, Saray'ın menü tercihi ise dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem konusu olmuştu. O menünün orijinali ortaya çıktı...

Gündeme oturan 30 Ağustos Resepsiyonu menüsü gazeteci Vahap Munyar tarafından komuoyuna açıklanmıştı. Menünün resepsiyona gelen misafirlere sunulduğu şekli de ortaya çıktı.

Menüde en çok dikkat çeken içecek Ejder meyveli smoohti olmuştu.

Menüde en çok dikkat çeken içecek Ejder meyveli smoohtie olmuştu.

Saray’ın bahçesinde verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda verilen yiyecekler dikkat çekmiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Sıcaklar menüsünde ise levrek simit dikkatleri çekmişti.

Sıcaklar menüsünde ise levrek simidi dikkatleri çekmişti.

İŞTE O MENÜ;

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma, Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş.

Saray resepsiyona özel süslenmişti.

Saray resepsiyona özel süslenmişti. AA

Son güncelleme: android-time 21:5505.09.2018
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