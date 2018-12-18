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Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı

Adana'da  aşırı derecede alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen ve iki gün boyunca yarı  baygın halde gezen kişinin hastanede yapılan tedavisinde, kafasına mermi isabet  ettiği belirlendi 

android-time 07:29
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Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı
Adana'da  aşırı derecede alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen ve iki gün boyunca yarı  baygın halde gezen kişinin hastanede yapılan tedavisinde, kafasına mermi isabet  ettiği belirlendi 

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın  olarak bulunan O.Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek  tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü. Burada tetkikleri yapılan O.Ç, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği  belirtilerek evine gönderildi.

O.Ç’nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen  ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine  götürdü.

Burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan O.Ç’nin kafasına  mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve  sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan O.Ç, hastanede tedavi altına  alındı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından O.Ç’nin evine Olay  Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada buldukları bir kuru sıkı  tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü.

O.Ç’nin yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceğini değerlendiren  polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AA

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Son güncelleme: android-time 11:1418.12.2018
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