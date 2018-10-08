Şartlı eğitim yardımı simit ayrana bile yetmiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılın Mayıs ayına kadar dar gelirli öğrenci velilerine şartlı eğitim yardımı kapsamında, 297 milyon 650 bin 950 lira ödendiğini açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, 35-60 lira arasında verilen şartlı eğitim yardımın, simit ayran parasına bile yetmediğini söyledi.

Bakan Selçuk, CHP'li Gürer'in bu konudaki önergesini cevaplandırdı. Şartlı eğitim yardımı, ilköğretimde okuyan erkek öğrenci için aylık 35, kız öğrenci için ise 45 TL olarak uygulanıyor. Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci velisine aylık 50 TL, kız öğrencilerin ailelerine ise 60 TL yardım yapılıyor.

Önerge sahibi Gürer, ‘'Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bir veliye verilen aylık 35 lira ile hiçbir ihtiyacın karşılaması mümkün değil. Yardım, en azından okul ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecek seviyeye getirilmelidir'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Ülkemizde ekonomik sıkıntı nedeniyle binlerce veli ciddi sorunlar yaşamaktadır. Günümüzde, bir öğrencinin okul masrafı geçtiğimiz yılın neredeyse iki katına çıkmıştır. Kırtasiye, çanta, okul forması, servis ücretleri dar gelirli velileri kara kara düşündürmektedir. 6 milyon insanımızın işsiz olduğu Türkiye'de asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bir veliye aylık olarak verilen 35 TL ile çocuğunun okul ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Günlük bir simit ve bir ayran bile alınamayan bu miktarın, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve en azından okul ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir”