Savcı bu kanıtı görmedi mi?

Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay’ın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin bir rapor hazırladı. Akbay’ın, “11 FETÖ kriterine” uymadığı o raporla belgelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü SÖZCÜ soruşturmasında Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü, savcılığın isteği üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden (KOM) gazetemizin sahibi Burak Akbay'ın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin bilgi talep etti. 10 Ağustos 2017'de, KOM tarafından hazırlanan ve 2017/96341-1008 sayılı belgede şöyle denildi:

1 – KOM Daire Başkanlığı ve bağlı birimler tarafından yürütülen soruşturmalarda adı geçenler:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

2 – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/37666 sayılı FETÖ/PDY ana davası soruşturması kapsamında… Fetullah Gülen'den “Bank Asya'ya para yatırın” talimatı olarak yansıdığı bilgileri üzerine temin edilen Bank Asya hesabında 31.12.2013 ile 24.12.2014 tarihleri arasında ‘para artışı olan/yeni hesap açan şahıslar' listesi:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

3 – 15 Temmuz girişimi sonrası işlem yapılan şahıslar listesinde ismi bulunanlar:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

4 – FETÖ kapsamında değerlendirilerek tarafımıza gönderilen derneklerde ve sendikalarda kaydı olanlar:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

5 – Ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerden FETÖ kapsamında değerlendirilerek Daire Başkanlığımıza gönderilen belge-evrak verilerinde geçen şirketlerin listesi:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

6 – 29.09.2015 tarihinden itibaren merkez ve taşra KOM birimlerince yürütülen soruşturma verilerinde bulunan şirket listesi:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

7 – Bank Asya'da 31.12.2013 ile 24.12.2014 tarihleri arasında ‘para artışı olan/yeni hesap açan şirketlerin yönetici ve ortakları listesi:

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8 – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/180056 sayılı soruşturması kapsamında KOM Daire Başkanlığı'na gönderilen BYLOCK kullanılan cihazlara ait abonelik bilgilerini içeren listede adı geçenler:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

9 – FETÖ/PDY kapsamında çeşitli birimlerden Analiz Şube Müdürlüğü'ne gönderilen diğer veriler, (İhraç edilen emniyet mensupları, sıkıyönetim komutanları atama listesi vb.):

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10 – FETÖ ana çatı soruşturması kapsamında HTS kaydı alınan 72 şahsa ait 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abone bilgilerinde T.C numaraları kullanarak yapılan karşılaştırma sonucu, abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

11 – FETÖ kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerince yürütülen soruşturmalarda evrak verilerinde geçen şirketlerde çalışmış şahıslara ait SGK kayıtları:

Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

73 SAYFALIK 1. İDDİANAMEDE BELGE YOKTU, ÇELİŞKİ VARDI

SÖZCÜ'yle ilgili hazırlanan ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame 61 sayfadan oluşuyor. Bu 61 sayfanın da 40 sayfası Ekim 2017'de hazırlanan 1. iddianameden alınmış. Ancak 73 sayfalık ilk iddianamede somut bir kanıt olmadığı hatta çelişkilerle dolu olduğu ortaya çıkmıştı. İşte 2. iddianamenin temel aldığı birinci iddianamedeki çelişkiler:

1) Burak Akbay'ın para hareketlerinde aleyhte tespit yapılamadı: İddianamenin 28'inci sayfasında şöyle deniyor: “… Alınan 16 Mayıs 2017 tarihli bilirkişi raporunda… SÖZCÜ Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın hesap hareketlerinde aleyhte bir tespit yapılamadığı…”

2) SÖZCÜ'yü kimin kurduğu konusunda 3 ayrı farklı görüş: İddianamenin 70'inci sayfasında şu tespit yapılmış: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin şekli olarak FETÖ karşısında bir düşünce ve yayın politikasına sahip olduğu… Ancak örgütün son derece gizlilik içerisinde ve ileride kullanılabilme ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla kurdurduğu…” Savcı bir sayfa sonra ise yani 71'inci sayfada ise farklı düşünüyor: “… Kuruluş aşaması dışında ilerleyen aşamalarda örgüt ile Akbay'ın amaçta birleşmiş olmalarının da mümkün olduğu…”

3) FETÖ kurdurduğu gazeteye ‘sızmış”: Savcı, 70 ve 71'inci sayfalarda “SÖZCÜ'yü FETÖ kurdurdu ya da sonradan ilişki kuruldu” çelişkisini yaşarken 72'nci sayfada aynı konuyla ilgili bir çelişki daha yaşıyor. İddianamenin 72'nci sayfasında şöyle deniyor: “Yine gizli tanığın, FETÖ'nün medya yapılanması sorumlularından Hidayet Karaca'nın aşama itibariyle SÖZCÜ Gazetesi'ne sızılması/ele geçirilmesi yönündeki beyanı ile…”

4) SÖZCÜ, savcının FETÖ kriterlerinin hiçbirine uymadı: İddianamenin 12'nci sayfasında FETÖ'yle ilgili şu bilgilere yer verildi: “… Örgüte kazandırılan, örgüt içerisinde yer alan elemanların bulunduğu konuma göre hücresel toplantılar yaptıkları… Haberleşme ihtiyacı olduğunda canlı kurye kullanma ByLock, WhatsApp vs. şifreli programı kullanma yöntemleri seçtiği…” Oysa SÖZCÜ yöneticilerinin bu yönde çalışmaları olmadığı, telefonlarında böyle bir program olmadığı tespit edildi.

5) Tanık Fuat Uğur: SÖZCÜ FETÖ‘cüler gibi yayın yapmadı: İddianamenin 49'uncu sayfasında şöyle deniyor: “… Uğur, bir gazeteci olarak ve objektif gözle baktığında FETÖ'nün son yıllardaki haberlerini bildiğini, SÖZCÜ Gazetesi'nin bunlarla aynı şekilde yayın yaptığını söylemenin mümkün olmadığını… Kimseyi suçlayamayacağını yani SÖZCÜ Gazetesi'nin FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyleyemeyeceğini…”