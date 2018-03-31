Savcıyı şehit eden silahı temin eden terörist tutuklandı

İSTANBUL’da 3 yıl önce Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada; cinayet silahını, aracıya teslim eden Murat C. gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 31 Mart 2015'te yaşanan olayda, Savcı Mehmet Selim Kiraz, terör örgütü DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında şehit edildi. Her iki teröristte polis ekiplerince ölü olarak ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 27 Eylül 2017'de önemli bir operasyon düzenledi. Silahları saldırganlara veren terör örgütü üyesi Mustafa K. belirlenerek gözaltına alındı. Çalışmada şüphelilere yardım ve yataklık yapan Cengiz Ö. de yakalanarak tutuklandı.

SİLAHI GÖNDEREN YAKALANDI

TEM ekiplerinin çalışmalarından Fransız onlusu olarak tabir edilen silahı Mustafa K.'ya veren şüphelinin Murat C. olduğu de tespit edildi . TEM ekipleri, geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı Şişli Gülbahar Hatun Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Baskında Murat C. kıskıvrak yakalandı.

TALİMAT AVRUPA YAPILANMASINDAN

Polisin soruşturmasında, Savcı Kiraz'ın şehit olduğu saldırının talimatının da örgütü Avrupa'daki yapılanmasından geldiği anlaşıldı. Talimatın örgüt merkez komite üyeleri tarafından; 3 Mart 2016 tarihinde Bayrampaşa’da Çevik Kuvvet otobüsüne yaptığı silahlı saldırıda öldürülen Berna Y. aracılığıyla Şafak Yayla'ya iletildiği öne sürüldü. Berna Y.'nin silah temin edilmesi için Murat C. ile görüşen isim olduğu da belirtildi.

TUTUKLANDI

Silahı Murat K. aracılığıyla terör saldırısını gerçekleştiren şüphelilere gönderen Murat C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.