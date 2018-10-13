Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (13.10.2018)

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi'nin en çok sevilen ve en sıkı takip edilen oyunlarından biri. Özellikle devir kuralının değişmesi oyuna ilgiyi artırdı. En son düzenlenen çekilişte şanslı rakamları kimse bilememiş ve büyük ikramiye devretmişti. İşte Sayısal Loto sonuçları ve büyük ikramiye tutarı...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 523 bin TL belirledi. Geçen hafta büyük ikramiye 833 bin 420 TL olarak belirlenmiş, şanslı rakamlar ise 3, 12, 30, 41, 43, 48 olmuştu. İkramiyenin devretmesi sonucu vatandaşlar kuponlarını doldurdu ve talih kuşunun kimin kafasına konacağını merakla bekliyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu… 13 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucu: 18, 19, 28, 30, 36, 39 İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da dudak uçuklatan ikramiye devleşerek büyüyor... İLGİLİ HABER 10 Ekim Şans Topu sonuçları: İkramiye 4'e bölündü, ikisi aynı ile!

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