Sayısal Loto’da dev ikramiye sahibini buldu! İşte Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango'nun en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto haftalardır devrediyordu ve sonunda ikramiye sahibini buldu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı, 10 milyon lirayı aşan dev ikramiye Tekirdağ’dan bir kişinin oldu. Tekirdağ Çerkezköy'e çıkan ikramiye tek kişinin oldu. Sayısal Loto'da 5 sayıyı doğru tahmin edenler ise 5.375 TL'nin sahibi oldu...

Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Sayısal Loto oyununda sonuçlara göre 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devrediyor. Son 6 çekilişte talihli çıkmayınca ikramiye arttı bu hafta sahibini buldu! İşte 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları…

İŞTE SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU 22, 30, 31, 36, 39, 49

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

Sayısal Loto’nun 1168’inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 5 bin 375 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 6 bin 702 kişi 73 lira 55’şer kuruş ve 3 bilen 126 bin 1 kişi 11 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 12 milyon 977 bin 252 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 309 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 773 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak. 6 bilen talihlinin kuponunu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden yatırdığı belirlendi.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.