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Siirt’te 3 terörist öldürüldü

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist öldürüldü

android-time 10:50 24 Eylül 2018
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Siirt’te 3 terörist öldürüldü
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla dün 4 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2’si kadın 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA

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Son güncelleme: android-time 11:4524.09.2018
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