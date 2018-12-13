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Son dakika… 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 muvazzafa gözaltı

Konya merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.

android-time 18:56
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Son dakika… 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 muvazzafa gözaltı
Konya merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli, örgütün ‘askeri mahrem yapılanması’ndan olan 10 muvazzaf hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

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SORGUYA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince  Konya, Adana, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1’i subay, 9’u astsubay olmak üzere 10 muvazzaf gözaltına alındı. Konya’ya getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:1413.12.2018
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