Son dakika… Adil Serdar Saçan’a beraat

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen, aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu davada zamanaşımından düşme kararı verildi. Mahkeme, Saçan’ın “resmi belgede sahtecilik, iftira ve suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlarından da beraatına karar verdi.

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında Adil Serdar Saçan’ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan katıldı. Mahkeme ‘işkence’ yaptığı iddiasıyla yargılanan Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkındaki dosyanın zamanaşımından düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Adil Serdar Saçan'ın, “Resmi belgede sahtecilik, iftira ve suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlarından, sanık Özer Altınyuva'nın ise yalan tanıklık suçundan beraatına hükmetti.