Son Dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten ittifak ve af açıklaması

AKP MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü. Toplantı sonrası AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde yapılacak ittifak ve MHP'nin af önerisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik’ın konuşmasından satır başları:

MHP ile yapılan Cumhur ittifakının ilkelerine bağlıyız. MHP ile istişare için bir araya gelinebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin takvimine göre bir görüşme olabilir. MHP’nin dile getirdiği 30 büyükşehirde ittifak açıklamaları bu toplantıda gündeme gelmedi.

“AF TARTIŞMALARI”

Daha önce yapılan açıklamaların üzerinde duruyoruz. Bu konuda değişen bir fikrimiz yok. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları daha önce yapmıştı.

“TAHRAN’DAKİ İDLİB ZİRVESİ”

Baştan beri Türkiye’yi eleştirenler bu toplantıda insanlık konusunda en net tavrı sergileyenin kim olduğunu gördü. O toplantıda ateşkes önerisini getiren Türkiye olmuştur. Türkiye bu konuda diplomatik süreci sürdürmektedir.

“KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ”

15 Temmuz’a darbe girişimi derken, 20 Temmuz’a darbe diyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir. Biz bu yaklaşıma ‘Yassıada zihniyeti’ diyoruz.

Kılıçdaroğlu,15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiği önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk değildir.

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