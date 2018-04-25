Son Dakika… Başbakan Yıldırım’dan Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bir açıklama geldi. Abdullah Gül'ün adaylık ihtimalini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya seyahati dönüşünde uçakta Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle son dakika ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” diye konuştu. İHA İLGİLİ HABER Son dakika: Devlet Bahçeli Twitter'dan Abdullah Gül'ü eleştirdi İLGİLİ HABER Muharrem İnce: Erdoğan'ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül... İLGİLİ HABER Özgür Özel'den Abdullah Gül isyanı! YETER...