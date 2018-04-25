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Son Dakika… Başbakan Yıldırım’dan Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bir açıklama geldi. Abdullah Gül'ün adaylık ihtimalini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin" ifadelerini kullandı.

android-time 19:04 25 Nisan 2018
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Son Dakika… Başbakan Yıldırım’dan Abdullah Gül açıklaması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bir açıklama geldi. Abdullah Gül'ün adaylık ihtimalini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya seyahati dönüşünde uçakta Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle son dakika ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” diye konuştu. İHA

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Son güncelleme: android-time 19:4825.04.2018
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