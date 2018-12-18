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Son dakika: MHP 8 ilde daha adayını çekecek! Cumhur İttifakı yeniden masaya oturdu…

AKP ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı. MHP’nin, 8 ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken, AKP'nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’yi destekleyeceği öne sürüldü.  

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Son dakika: MHP 8 ilde daha adayını çekecek! Cumhur İttifakı yeniden masaya oturdu…
AKP ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı. MHP’nin, 8 ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken, AKP'nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’yi destekleyeceği öne sürüldü.  

AKP ile MHP arasında yerel seçimlere ilişkin sürdürülen ittifak görüşmelerinde, CHP ve İYİ Parti'nin bazı illerde ‘ortak adayla çıkma’ kararına karşılık bazı iller yeniden masaya yatırıldı. Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP,  Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AKP de Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarmadı.

MHP, IĞDIR VE KARS’I DA İSTEDİ

AKP'nin, Adana, Mersin, Manisa’nın yanında Osmaniye'de de aday çıkarmayacağı MHP'yi destekleyeceği belirtildi. Ancak, MHP'nin Iğdır ve Kars'ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AKP ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AKP 2, MHP 8 İLDE ADAYINI ÇEKECEK

AKP ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AKP'nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP'nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP'nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AKP ve MHP’nin, aday göstermedikleri illerde ‘ortak aday’ yerine ‘destekleme’ stratejisini uygulayacağı belirtildi.

MUĞLA VE AYDIN’A AKP ADAYI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın’da da AKP'nin adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.

ANKARA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 15:4918.12.2018
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