3 bin 500 eski milletvekiline diplomatik pasaport kıyağı

TBMM'de vergi yasa tasarısı ele alınırken AKP'nin verdiği son dakika önergesiyle Pasaport Yasası'nda değişiklik yapıldı ve 3 bin 500 eski milletvekiline de diplomatik pasaport verilmesi benimsendi. Milletvekilleri görevleri sona erdikten sonra yeşil pasaport alabiliyorlardı. Bu değişiklikle birlikte eski milletvekilleri ve bundan sonra da milletvekilliği sona erecek tüm parlamenterlere diplomatik pasaport verilecek. Daha önce ''Kırmızı pasaport'' olarak bilinen diplomatik pasaportun rengi siyah olarak değiştirilmişti.

TBMM’de Vergi yasa tasarısı ele alınırken AKP’lilerin verdiği bir önerge ile Pasaport yasasında değişiklik yapıldı. Tasarıda 3 bin 500 eski milletvekiline de diplomatik pasaport verilmesi kabul edildi. Böylelikle eski Milletvekilleri de ömür boyu diplomatik pasaport sahibi olacak.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının aniden TBMM Başkanlığına verilen önergesi üzerinde söz alan bile olmadı ve eski vekiller ile dışarıdan atanan eski bakanlar da, ömür boyu diplomatik pasaporta kavuştu. Milletvekilleri sadece görev süreleri içinde diplomatik pasaport alabiliyor, vekillik görevi sona erince, yeşil pasaport veriliyordu.

Bu değişiklikle birlikte eski milletvekilleri ve bundan sonra da milletvekilliği sona erecek tüm parlamenterlere diplomatik pasaport verilecek. Seçim dönemlerinde dışardan atanan ya da parlamenter olmadığı halde bakan olarak görevlendirilen isimler de bu haktan yararlanacak.

Daha önce ”Kırmızı pasaport” olarak bilinen ve dokunulmazlık statüsü de getiren diplomatik pasaportun rengi siyah olarak değiştirilmişti.