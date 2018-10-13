Son dakika haberi… Erdoğan Erciyes Üniversitesi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Masadayız, aynı zamanda arazideyiz. Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi 40. kuruluş yıl dönümü ve fahri doktora takdimi töreninde yaptığı konuşmasında, “Üniversitelerimizde tek tipçiliğe karşıyız” dedi.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ UYGULAMAYA KOYABİLEN ÜLKEYİZ”

Açıklamalarında bölgedeki gelişmelere değinen Erdoğan, “Bugün Suriye’den Irak’a kadar bölgesel meselelere müdahale eden, bekasını gereken her türlü tedbiri uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz. Masadayız, aynı zamanda arazideyiz. Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez” dedi.

Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz” dedi.

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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Biz, öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

27 Mayıs darbesi siyasi tarihimize kara bir leke olarak yazılmıştır.

28 Şubat döneminde kimi rektörlerin verdiği destek unutulmayacaktır.

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Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı? Öbür tarafta kız öğrenci birincilikle okulunu bitirecek, siz diplomasını vermeyi bırakın tekme tokat dışarı atacaksınız.

“BU NASIL BİR ÇELİŞKİDİR”

Benim kızım ülkemde başörtülü olarak okuyamayacak, ABD’de başörtülü olarak okuyabilecek. Bu nasıl bir çelişkidir? Başörtüsü nedeniyle okulunda okuyamadı dediğimde dünya liderleri ‘Sizin ülkeniz müslüman değil mi?’ dediler. Ben de ‘Halkı Müslüman’ dedim.

Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır.”