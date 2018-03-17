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Son dakika haberi… İstanbul’da 24 saat su kesintisi

İstanbul'da; Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Küçükcekmece ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat su kesintisi yaşanacak.

android-time 13:52 17 Mart 2018
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Son dakika haberi… İstanbul’da 24 saat su kesintisi
İstanbul'da; Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Küçükcekmece ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ’den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım – onarım – yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle  pazartesi günü saat 10.00’dan, salı günü saat 10.00’a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
Başakşehir:  Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.
Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış,  Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş  Mahalleleri.
Esenyurt:  Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.
Avcılar: Tahtakale Mahallesi.
Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

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