Son dakika haberi.. Şehir Hatları’nda vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre; Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da etkili olan yoğun sis deniz seferlerini etkiledi. Gelen son dakika haberine göre; Şehir Hatları, vapur seferlerini iptal etti. Şehir Hatları’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “Hava muhalefeti (sis) artarak devam etmektedir. Liman başkanlığı boğazdaki deniz trafiğini tamamen durdurmuştur” denildi.