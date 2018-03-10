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Son dakika haberi.. Şehir Hatları’nda vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre; Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

android-time 17:33 10 Mart 2018
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Son dakika haberi.. Şehir Hatları’nda vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre; Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

İstanbul’da etkili olan yoğun sis deniz seferlerini etkiledi. Gelen son dakika haberine göre; Şehir Hatları, vapur seferlerini iptal etti.  Şehir Hatları’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “Hava muhalefeti (sis) artarak devam etmektedir. Liman başkanlığı boğazdaki deniz trafiğini tamamen durdurmuştur” denildi.

 

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Son güncelleme: android-time 18:3210.03.2018
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