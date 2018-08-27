Meteoroloji’den o illere son dakika yağış uyarısı!

Yaz mevsimini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bu yaz sağanak yağışlar yurt genelinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının değişik göstermeyeceğini belirtirken Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın güney, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini kaydettti. İşte tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Osmaniye, Kars, Ardahan çevreleri ile Adana ve Kastamonu’nun iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir çevreleri ile Bursa’nın güney, İzmir ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir çevreleri ile Bursa’nın güney, İzmir ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Balıkesir çevreleri ile Bursa’nın güney kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BİLECİK 20°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 21°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 23°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimlerinin; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa çevreleri ile Aydın ve İzmir’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 17°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 21°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 24°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KUTAHYA 16°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

OSMANIYE 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve Yarın (Salı) öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 19°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve Yarın (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NIGDE 16°C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK 18°C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM 14°C, 34°C

Az bulutlu

ORDU 22°C, 29°C

Az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUS 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KILIS 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık