Son dakika… İstanbul’da bir araca silahlı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir cipe ateş açıldı. Silahlı saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak’ta 34 LV 0844 plakalı cipte bulunan Fırat Y’ye (44), otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda Fırat Yıldırım isimli şahıs, karın boşluğundan yaralanırken, otomobildeki kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Fırat Y’yi Avrasya Hastanesi’ne kaldırdı. Fırat Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheli ya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA-DHA)

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