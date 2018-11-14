Son dakika: Kar yurdu etkilemeye başladı! Şehirler beyaza büründü…

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla beraber kar bazı şehirleri etkilemeye başladı. Son dakika verilerine göre etkisini birkaç gün daha artırarak devam edecek olan soğuk hava dalgası, Gümüşhane, Kars ve Kastamonu'da birçok noktayı beyaza bürüdü. İşte son dakika tahminleri...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sarıkamış’ta güneşli ve sıcak hava yeniden yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru yağan kar, etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Gümüşhane’de dün gece yarısından itibaren başlayan yağmur yağışının sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakmasının ardından kent merkezinin üst mahalleleri beyaza büründü. Yağışın devam ettiği Gümüşhane kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta başında yaptığı duyurusu kendi gösterdi. Gece saatlerinde Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Yaralıgöz mevki’i ve çevresinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Yaralı göz mevki’i istikametinde seyir halinde olan bir sürücü tarafından görüntülendi.

Sinop’a mevsimin ilk karı düştü. Sinop'ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Rakımı 1365 metre olan Dıranaz Dağı’na yağan kar ile birlikte Sinoplular soluğu burada aldı. Yağan karla Dıranaz Dağı beyaza büründü ve ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.

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