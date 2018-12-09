Marmara’da deprem! Sabah saatlerinde Marmara 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı!

Sabahın ilk saatlerinde saat 04:55 sularında Marmara Denizi 3.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Son dakika verilerine göre yerin 19.8 km derinliğinde gerçekleşen deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, saat 04.55'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Depremin derinlik ölçüsü ise 19,8 km olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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