Son dakika… Mavi listedeki IŞİD üyesi terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, IŞİD üyesi Ayşenur İnci isimli teröristin teslim olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan IŞİD’li kadın terörist, Habur Sınır Kapısı’nda teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü IŞİD’in, çatışma bölgeleri ile irtibatlı mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında, Adıyaman’da IŞİD içerisinde faaliyet yürütmekte iken terör örgütü saflarında silahlı faaliyette bulunmak için Suriye’ye giden Ayşenur İnci’nin, Habur Sınır Kapısı’nda teslim olduğu açıklandı.

İnci’nin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulduğu kaydedildi. AA