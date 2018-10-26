Meteoroloji’den o illere kar uyarısı… Yurdun yarısı ısınıyor yarısı soğuyor!

Serin hava Türkiye'nin birçok bölgesinde kendisini hissettirirken bazı doğu illeri için kar uyarısı geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yağmur yağışının devam edeceğini,Tunceli ile Bingöl'ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi. Son tahminlere göre doğu kesimlerde sıcaklıklar düşerken, batı kesimlerde sıcaklık yükselişi yaşanacak...

Yurdun batı kesimlerinde özellikle gece ve sabaha karşı saatlerde etkileyen soğuk hava doğu bölgelerde kendini daha sert şekilde gösteriyor. Meteoroloji birçok ili yağmur ve kar konusunda uyardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,”Bölgemizde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği,yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında olması bekleniyor”denildi. Rüzgarın orta ve yer yer kuvvetli eseceğini de bildiren merkez, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

BATI KESİMLER ISINIYOR, DOĞU SOĞUYOR

Hava sıcaklıklarınının batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.