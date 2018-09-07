Son Dakika… Foça’yı kirleten o gemi bulundu! İşte kesilen ceza tutarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi. Öte yandan denizi kirlettiği tespit edilen geminin kaptanı ile birlikte 18 mürettebatı Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir’in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu.

Palau bayraklı, ‘Harrier’ isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL’lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM'a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir.

“DENİZDE YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ TÜM MASRAFLARI DA FİRMADAN KARŞILANACAKTIR”

Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır.”

GEMİ PERSONELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça’da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak. Geminin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, soruşturmayı yürüten Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifade verecek.

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