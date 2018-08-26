Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! Mazlum Kaçan yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı. "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

android-time 00:01 26 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Son dakika… Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! Mazlum Kaçan yakalandı
Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı. "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde Irak sınırından ülkeye giriş yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

terorle-mucadele-aa

Operasyonda 2 PKK’lı terörist, 1 uzun namlulu silah ve 1 M16 silahı ile yakalandı.

“Mazlum Goyi” kod adlı Mazlum Kaçan ve “Kahraman” kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

pkk-teorrist-aa

Teröristlerin sözde Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu öğrenildi. AA

Son güncelleme: android-time 00:3326.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar