Son dakika… Türk polisi Suudi Başkonsolosun konutunda

Son dakika... Dün Suudi Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen aramalardan sonra Türk polisi Suudi Başkonsolos Muhammed El Katibi'nin konutunda da arama yapmak için konutun önünde güvenlik önlemleri almaya başladı. Ekiplerin konuta giriş yaptığı bildirildi. Öte yandan aramaların geç saatlere bırakılmasının gerekçesi olarak aramalarda kullanılan mor ışık yönteminin zifiri karanlığa ihtiyaç duyması gösterildi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, yoğun cinayet şüphesi nedeniyle gerçekleştirilen aramalar Başkonsolosluk binasının ardından Başkonsolosun kaldığı konutta da devam ediyor. Türk polisi arma öncesi konut etrafında yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçları ve polis ekipleri konutun bulunduğu yere ulaşarak çalışmalara başladı. MOR IŞIK İÇİN ZİFİRİ KARANLIK OLMASI GEREKİYOR Polis aramaların geç saatlere kalmasına sebep olarak kan izi aramada kullanılan mor ışık (luminol) denilen kimyasalla arama yapılacak olmasını gösterdi. Bu arama için etrafın zifiri karanlık olması gerektiği ifade edildi. AYRINTILAR GELİYOR… İLGİLİ HABER Son dakika... Suudi Başkonsolos ülkesine döndü İLGİLİ HABER Amerikalı senatörden Suudi Prens Selman için sert sözler İLGİLİ HABER Son dakika! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulundu

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