Son dakika… Türk polisi Suudi Başkonsolosun konutunda

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, yoğun cinayet şüphesi nedeniyle gerçekleştirilen aramalar Başkonsolosluk binasının ardından Başkonsolosun kaldığı konutta da devam ediyor.
Türk polisi arma öncesi konut etrafında yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araçları ve polis ekipleri konutun bulunduğu yere ulaşarak çalışmalara başladı.
MOR IŞIK İÇİN ZİFİRİ KARANLIK OLMASI GEREKİYOR
Polis aramaların geç saatlere kalmasına sebep olarak kan izi aramada kullanılan mor ışık (luminol) denilen kimyasalla arama yapılacak olmasını gösterdi. Bu arama için etrafın zifiri karanlık olması gerektiği ifade edildi.
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