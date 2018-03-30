Kılıçdaroğlu’nu ‘Gandalf’ yapan vekil konuştu: Üzgünüm

CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, partisinin salı günü gerçekleştirilen grup toplantısını her hafta olduğu gibi Facebook'tan canlı yayınladı. Ancak Facebook'un emojileri açık kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran teknoloji kazasının hikayesini Sözcü'ye anlatan Bayır, "Üzgünüm... Danışmanım da istifasını sundu" dedi. İşte sosyal medyayı sallayan 'teknoloji kazasının' detayları...

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran teknoloji kazası geçtiğimiz Salı günü, CHP’nin grup toplantısında yaşandı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken ‘Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmedi. Yayın boyunca, Kemal Kılıçdaroğlu dahil kadraja kim girdiyse kılık değiştirdi. Yaklaşık 18 dakika devam eden yayın sırasında izleyenleri kahkahaya boğan Bayır, durumu fark edince hemen telefonunu kapattı.

KILIÇDAROĞLU’NA GANDALF DENK GELDİ

CHP'li Tayır’ın canlı yayını izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin ‘sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında gördü. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kameralarlar ve diğer parti üyeleri de emolojilerden nasibini aldı.

DANIŞMANI İSTİFASINI SUNDU

Olayın aslını ise CHP’li Bayır Sözcü’ye anlattı. Yayını; Fırat isimli danışmanının telefonundan yapıldığını anlatan Tacettin Bayır şunları söyledi “Her Salı günü olduğu gibi grup toplantımızı canlı yayınlamaya başladım. Danışmanım Fırat’ın telefonundan kendi hesabımı açtım ve tripotun üzerine telefonu kurarak yayına başladım. Bir süre sonra emolojileri fark ettim. Muhtemelen elim ekrana değdi ve efektler aktif oldu. Sonra hemen yayını sonlandırdım. Benim liderime olan sevgimi tüm arkadaşlarım bilir. Teknoloji özürlü birisi de değilim ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Çok üzgünüm. Zaten danışmanım Fırat da istifasını sundu. Ancak kabul etmedim” dedi.

Bayır, “Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?” sorusuna ise “Henüz liderimizin görüntüleri izlediğini sanmıyorum. İzleyip izahat isterse gerekeni yapacağım. Üzgünüm…” diye yanıt verdi.