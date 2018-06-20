SP’den çok sert AKP açıklaması: “Acınacak haldesiniz”

Saadet Partisi, son günlerde bazı milletvekili adayları ve parti teşkilatlarından istifa edilmesi için AKP’nin baskı yapmaya başladığını açıkladı.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu AKP yönetimine, ”Belki farkında değilsiniz; fakat acınacak haldesiniz. Unutmayınız ki; seçimler geçici, insanlık kalıcıdır” dedi. Karamollaoğlu, K.Maraş ve Kars'tan sonra Şırnak'ta da SP'den istifa yaşanması için iktidar partisinin baskı kurduğunu açıkladı. İstifa baskılarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Karamollaoğlu, AKP'yi şöyle uyardı:

“Yeni Türkiye' dillerinden düşmüyor; ancak ‘Eski Türkiye'ye ait ne kadar çirkin iş varsa onları yapmaktan da geri durmuyorlar. İki gün önce iki adayımızı baskı ile istifa ettirdiler. Ülkenin en önemli haberiymiş gibi de başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere kontrollerindeki medyadan takdim etme gayretine düştüler. Şimdi ise Şırnak'tan bir diğer adayımıza ve merkez ilçe teşkilatımıza istifa etmeleri için baskı uyguluyorlar. Belki farkında değilsiniz; fakat acınacak haldesiniz. Kurtuluşu Saadet Partisi'nin Şırnak 4. Sıra adayının istifasına bağladıysanız vay halinize! Unutmayınız ki; seçimler geçici, insanlık kalıcıdır. Dünya hayatı fani, ahiret hayatı bakidir.”

Öte yandan, Ankara'da Samsun Yolu üzerinde bulunan Saadet Partisi'nin bayrakları belediye zabıtaları tarafından toplandı. Büyük boy bir parti bayrağının indirilmesi sırasında SP Ankara İl yöneticileri bölgeye giderek zabıtanın bayrakları toplamasını engellemek istedi. Zabıta ile SP'liler arasında tartışma yaşanınca polis müdahale etti. Çekilen bir videoda, SP'nin yönetici olduğunu söyleyen bir kişi ile zabıta görevlisi arasında ‘bayrağı geri ver' tartışması yaşandığı görülüyor.