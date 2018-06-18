Süleyman Soylu’dan Demirtaş iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın zorunlu TRT yayınında yaptığı konuşmadaki "1 oyluk canları var" sözüyle, kendilerini ölümle tehdit ettiğini savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasını değerlendiren Soylu “TRT'deki propaganda konuşmasında bizim için ‘bir oyluk canları var’ diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş’ın ruh halini çok kötü buldum.” yorumunda bulundu.

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“SARIGAZİ’DEKİ PKK’LILAR, İNCE’Yİ BAYRAKLARI İLE KARŞILADI”

Muharrem İnce’nin İstanbul Sarıgazi’deki mitingini de değerlendiren Soylu “Dün Sarıgazi’de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP’liler ve PKK’lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş’a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. Gelinen tablo bu. CHP’nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP’ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK’ya oy verirler.” dedi.

Suruç’ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili de konuşan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. 1 liralık çarşılar var. Orada seçim çalışması yapıyor. Esnafa gidiyor. Ben görüntüleri izledim. İbrahim Halil yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Ve en sonunda eliyle siz buradan çıkın gidin yapıyor. Söylediği sözler arasında ‘Ben PKK'lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz. Artık sizin işini bitti’ gibi burada söyleyemeyeceğim galiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil yıldız, müşteriler de var onların içinde bozulmamak için orada incik boncukla uğraşıyor.

Sonra İbrahim Halil yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor. Allah’tan İbrahim Halil yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor. Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var… Dün yeni bir tezgah içindeydiler. 20-22 STK, Suruç’a gidecekler ve 2 aileye başsağlığı dileyecekler. Ben milletvekillerini aradım, randevu talebi gelmedi, gelseydi kabul etmezdik dediler.”

FETÖ TEHLİKESİ

“FETÖ tehlikesi geçmiş diyemeyiz.” diyen Soylu, bu örgütle ilgili olarak ise “Bunu dersek yanlış bir bilgi vermiş oluruz. Bence tam yarısındayız FETÖ tehlikesinin. FETÖ meselesi matruşka gibi. Açtıkça içinden çıkıyor, dibini yakalayabilmek için elinizin rahat olması lazım, kalıcı birtakım düzenlemeler yapılabilir.” dedi.

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunduğu iddiası için ise Soylu “Bir müddet öncesine kadar Almanya’daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya’da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil.” değerlendirmesinde bulundu.