Suriyeli genci öldürdü cezaevine adamını gönderdi

İstanbul Polisi cinayetten aranan Zeytinburnu Osmanlı Ocakları eski başkan yardımcısı Bahri Örnek’i gözaltına aldı. Daha önce suç örgütü operasyonunda yakalanan Örnek’in Zeytinburnu’nda çatışma arasında kalan Suriyeli bir genci öldürdüğü ve yerine başka bir adamını cezaevine gönderdiği öne sürüldü. Aramalarda anahtarlık şeklinde bir suikast silahı ve 1 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, geçtiğimiz Ağustos Ayı'da Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Mohammad Shara geçtiğimiz Ağustos Ayı'nda sokak ortasında karnından isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmalarda, 22 yaşındaki gencin iki grup arasındaki çatışmada arada kaldığı ve hiçbir ilgisi olmadığı olayda can verdiği anlaşıldı.

Yapılan araştırmalarda olayda silah kullanan şüphelilerin eşgal bilgisi ve üzerindeki elbiseler tespit edildi.

TESLİM OLDU

Polis şüphelinin yakalanması içi harekete geçerken, cinayeti işlediğini söyleyen bir kişi emniyete teslim oldu. Üzerindeki kıyafetle cinayeti işleyen kişinin kıyafetinin aynı olduğu anlaşıldı. Adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.

ARAŞTIRMA DEVAM ETTİ

Organize Polisi, çatışmayla ilgili çalışmasını devam ettirirken, teslim olan şüphelinin, geçtiğimiz Ocak Ayı'nda adamlarıyla birlikte gözaltına alınan Bahri Örnek'in adamı olduğu anlaşıldı.

Cinayet be yaralama olaylarıyla ilgili düzenlenen baskında çökertilen çete elebaşının tutuklandığı ancak 9 ay önce serbest kaldığı anlaşıldı.

ELBİSELERİNİ ADAMINA VERDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cinayeti üslenen kişinin doğru söylemediği anlaşıldı. Olayda silahı kullanan kişinin Bahri Örnek olduğu iddialarına ulaşıldı. Çalışmalarda Örnek'in kendi kıyafetini adamına vererek suçu üzerine almasını sağladığı bilgisine ulaşan polis, kamera kayıtlarını yeniden inceledi. Yapılan araştırmalarda cinayeti Örnek'in işlediği sonucuna ulaşıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bahri Örnek'in yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şüpheli Bakırköy'de bir adreste yakalandı. Aramalarda bir tabanca ve anahtarlık şeklinde suikast tabancası bulundu.