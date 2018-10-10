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Suruç’ta polis midibüsü devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

android-time 20:13 10 Ekim 2018
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Suruç’ta polis midibüsü devrildi: 10 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Suruç’un Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen midibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 10 polis yaralandı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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