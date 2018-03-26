Takkeli yaşlı adam vapurda müzisyenlere ‘misyoner’ deyip saldırdı

Vapurda müzik yapan gençler, takkeli yaşlı bir adamın saldırısına uğradı. Takkeli adama güvenlik görevlileri müdahale ederken bazı yolcular da yaşlı adama tepki gösterdi.

Türkiye’de yine ilginç bir olay yaşandı. Vapurda müzik yapan gençler, yaşlı ve takkeli bir adamın saldırısına uğradı. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde ilginç diyaloglar yaşandı. Yaşlı ve takkeli bir adam, bir anda müzisyenlerin üzerine yürüyerek “bunlar misyoner” diyerek saldırmaya başladı.

“HOŞGÖRÜN NEREDE?”

Belediyeden izin alarak müzik yapan müzisyenlere yumruklu saldırıda bulunan yaşlı adama, güvenlik müdahalede bulundu. ‘Böyle yolculuk mu olur” diyerek saldırıya devam eden takkeli adama, güvenlik görevlisi de “dinlemek istemiyorsan üst kata çık” diyerek cevap verdi. Vapurun dışına çıkarılan takkeli yaşlı adama yolculardan bazıları da “Bu mu din, hoşgörün nerede senin?” deyip tepki gösterdi.