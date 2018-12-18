Taksici katilinden kan donduran itiraf: Eniştemi öldürecektim

İstanbul Bayrampaşa’da Nihat Elçi isimli taksiciyi öldüren şüpheli 34 yaşındaki Mehmet Ayçiçek Ankara’da ailesi tarafından polise teslim edildi. İstanbul’a getirilerek adliyeye sevk edilen Mehmet Ayçiçek, “Ben enişte öldürmek için yola çıkmıştım” dedi.

Bayrampaşa 27 Kasım Günü taksici Nihat Elçi aracına binen bir müşteri tarafından başından silahla vurarak öldürülmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul Polisi takip başlattı.

AİLESİ TESLİM ETTİ

Polis takibi sürdürürken, cinayet görüntülerini izleyen Mehmet Ayçiçek'in ailesi durumu polise bildirdi. Mehmet Ayçiçek'in saklandığı adrese giden ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

“ENİŞTEMİ ÖLDÜRECEKTİM”

Ankara'dan İstanbul'a getirilen Mehmet Ayçiçek Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Mehmet Ayçiçek, “Eniştem M.K. bütün borçlarını ablamın üstüne yıktı. Ben de eniştemi öldürmek için yola çıktım. Yaklaşık 4 adet taksi değiştirdim. En son bindiğim taksiye el koymak için cinayeti gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler Mehmet Ayçiçek'in denize attığı silahı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Ayçiçek adliyeye sevk edildi.