Taksici – Uber kavgasında ölüm tehdidi!

İstanbul'da taksici - Uber kavgası bitmek bilmiyor. Saldırıların son örneği Esenyurt'ta kaydedildi. Bir Uber aracının yolunu kesen taksiciler sürücüyü ölümle tehdit etti.

İstanbul’da yaşanan taksici-Uber kavgasında kaydedilen yeni görüntü dehşete düşüren nitelikte. Tartışma, yol kesme, arabayı çizme gibi skandalları bir üst boyuta taşıyan taksiciler bu kez Uber sürücüsünü ölümle tehdit etti. Edinilen bilgiye göre; Bir otelden kadın turisti alan Uber sürücüsü, Esenyurt’a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. CNN Türk’te yayınlanan görüntülerde taksiciler ”Uber’in yasak olduğunu bilmiyor musun?” dedi, Uber sürücüsü de ‘Ben şoförüm’ diye yanıt verdi.

“BEN SENİ VURSAM HAKSIZ MIYIM”

Bir taksici ”Uber’lerin vurulduğunu biliyor musunuz?” dedi. Taksicilerden biri daha da ileri gitti ve Uber sürücüsünü ”Taksicilerin Uber’leri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?” diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ”Beni vurursanız cezası yok mu?” diye tepki gösterdi. Uber’deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı. Görüntüler burada sona erdiği için devamında neler yaşandığını bilmiyoruz.

ODA BAŞKANI DA TEHDİT ETMİŞTİ

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER’e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz” demişti. Aksu, “Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir” diye konuşmuştu.