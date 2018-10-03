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Tam bir vicdansızlık! 10 köpek bu halde bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ölü bulunan 10 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

android-time 21:40 3 Ekim 2018
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Tam bir vicdansızlık! 10 köpek bu halde bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ölü bulunan 10 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Bağlar Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulu’nun yanında 10 köpeği hareketsiz görenler, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerek gömüldü.

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GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri mahallede tepkiye yol açan köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:4903.10.2018
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