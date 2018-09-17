Tasarruf tedbirlerine rağmen… Yaklaşık 3,5 milyon TL’ye Osmanlı Hamamı!

Samsun'da, kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen Atakum Belediyesi’nden sonra Tekkeköy Belediyesi Osmanlı hamamı yapıyor. Yaklaşık 3,5 milyon TL harcanacak olan hamam yapımına vatandaşlar “Daha verimli ve istihdam sağlayacak alanlara yatırım yapılsa daha iyi olur” diyerek duruma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda her alanda tasarruf tedbiri talimatlarına rağmen Tekkeköy Belediye'sinin Şubat ayında inşaatına başladığı Osmanlı hamamını yıl sonunda tamamlamayı planlıyor.

3,5 milyon TL'ye Osmanlı Hamamı

Ekonomide sıkı tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bugünlerde Tekkeköy belediyesinin hamam yapılmasına tepki gösteren Selçuk Atalar isimli bir vatandaş, belediyelerin istihdama önem vermeleri gerektiğini söyleyerek, “Hamamlar Osmanlı'dan kalsa ve retore edilse bunu anlarım. Ancak Osmanlı mimarisi taklit edilerek yapılıyor ve hiç bir tarihi önemi yok. Samsun’da işsizlik oranı çok yüksek. Bizim istediğimiz belediyeler yatırım yaparken bunlara dikkate alsınlar” şeklinde konuştu.



“Hamamımız sadece yıkanılan yer olarak görülmemeli”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, hamamlar Türk milletinin kültürü ile özdeştiğini ifade ederek, “Hamamımız sadece yıkanılan yer olarak görülmemeli. Burası aynı zamanda şifa kaynağı ve kültürel, sosyal paylaşımların yapılacağı örf ve adetlerin yaşatılacağı yerlerdir. Bunların dışında yine yerli yabancı birçok insanın dikkatini çeken ve turizm yönünden büyük önem arz eden yapılardır” dedi.



Hamam projesini sürdürüp sürdürmeyeceği ilçede merak konusu oldu.