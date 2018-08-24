Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tatilciler dönüş yolunda! Araç kuyruğu 40 kilometreye ulaştı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor.

android-time 22:08 24 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçmeye başladı. TEM yolunda yoğun bir trafik olmasına rağmen ulaşımın akışında sorun oluşmadı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

3 ŞERİTTEN 2 ŞERİDE DÜŞTÜ

Bayram tatilinden dönenler TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden TEM yolunun Bekirdere Rampası ve İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede yoğunlaştı. Trafikteki yoğunluğa rağmen ulaşımın akışında herhangi bir sorun oluşmadı. Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verip yollarına devam etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

HER 5 DAKİKADA BİR FERİBOT

İzmir, Yalova ve Bursa yönünden gelip İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde çok hafif yoğunluk oluşurken her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde bayram dönüşü yoğunluğu sürerken, İzmit Bekirdere rampası mevkisinde sürücüler, adım adım gitmeye başladı. Hatipköy, Dilovası rampası, tünel ve viyadük geçişlerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

bayram-iha

Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli’de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken akşam saatlerinde giderek arttı. Fotoğraf: İHA

Yolda meydana gelebilecek kazalara müdahalede bulunması için belli aralıklarla hazır bekletilen trafik ekipleri, şerit ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazıp, uyarılarda bulundu. Yoğunluğun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fotoğraf: AA

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Fotoğraf: AA

40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak, devam etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli’nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Fotoğraf: İHA

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesi ile Kartepe ilçesi arasında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Bu yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar sürdü. Bu hatta trafik yoğunluğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Hatipköy geçişinden sonra ise Gebze ilçe sınırına kadar trafik biraz daha hafifledi. Trafik yoğunluğunun bu gece, özellikle Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Fotoğraf: İHA

Son güncelleme: android-time 23:1024.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar