Teknofest’te merakla beklenen yarışın kazanını Kenan Sofuoğlu oldu

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dev yarış gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen ve bir formula aracı, Solotürk F-16 uçağı, bir iş jeti, bir Kawasaki model motosiklet ile spor araçların katıldığı yarışı Kenan Sofuoğlu motosikletiyle 9,43'lük derecesiyle kazandı.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip olacak İstanbul’un 3. havalimanının en büyük pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Yarışa dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından, SoloTürk F-16’ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R’den Tesla PL 1000DL’ye kadar 7 sıradışı araç katıldı. Yarış pistlerinde ilk kez bir araya gelen araçların yarışı izleyicilere görsel bir şov yaşattı.

Yarışta Kawasaki motosikleti AKP Milletvekili ve eski dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Tesla’yı ünlü sürücü Emma Kimilainen, Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. 402 metrelik pistte gerçekleşen dev yarışı 9,43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu kazandı. Sofuoğlu, formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası’nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.

SOFUOĞLU: YARIŞ KARİYERİMİ SONLANDIRSAM DA HIZ TUTKUM SONLANMIŞ DEĞİL

Yarış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, festivalin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlginç yarış ile esas amaçlarının yeni havalimanının tanıtımına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Sofuoğlu, “Selçuk Bey bizi buraya davet ettiğinde kendisine, motosiklet, F-16 uçağı ve formula 1 aracını yarıştırabileceğimizi söylemiştim. Bugün zor bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Dün yaptığımız deneme yarışında da çok yakın bir sonuç çıkmıştı. Yarış kariyerimi sonlandırsam da hız tutkum sonlanmış değil. Dün 330 kilometre hıza çıktım” diye konuştu. Sofuoğlu, “Özellikle burada Türkiye’nin ses getirecek işler yaptığını dünyaya gösterebilmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Tabiki bu yarış çok farklı bir yarış. Buradaki bir amacımız da gösteri yapmak” dedi. Öte yandan yarış öncesi ve sonrası formula aracının drift gösterisi ile SoloTürk F16’nın gösteri uçuşları nefes kesti.

Enver ALAS – İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA)