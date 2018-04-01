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TEM’de polis otobüsü devrildi! Yaralılar var…

TEM otoyolunda çevik kuvvet aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle yaralı polislerin olduğu belirtiliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İSTOÇ mevkiinde yaşanan kaza sonrası Edirne istikametine trafik durdu. 

android-time 08:46 1 Nisan 2018
Haberler Gündem
TEM’de polis otobüsü devrildi! Yaralılar var…
TEM otoyolunda çevik kuvvet aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle yaralı polislerin olduğu belirtiliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İSTOÇ mevkiinde yaşanan kaza sonrası Edirne istikametine trafik durdu. 

Ayrıntılar gelecek…

 

 

Son güncelleme: android-time 08:5401.04.2018
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