TMMOB ve BTS’den sert açıklama: Kaza dikkatsizlikle ya da ihmalle açıklanamaz

Ankara'da dokuz kişinin ölümü, 86 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenleyen TMMOB ile Birleşik Taşımacılık Sendikası yöneticileri, kazanın asıl nedeninin demiryollarını siyasi ranta dönüştüren anlayış olduğunu belirtti. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) yöneticileri faciayla ilgili yaptıkları açıklamada, Çorlu'daki tren faciasından beş ay sonra yaşanan bu facianın "kazayla", "dikkatsizlikle", "ihmalle" açıklanamayacağını vurgulayarak, şu tespitlerde bulundu:

‘SORUMLUSU ‘HIZLANDIRILMIŞ TREN ŞOVU’ ANLAYIŞIDIR’

“Bu kazanın sistematik nedenleri vardır. Olay yerinden ilk gözlemlerimiz ve kazanın yaşandığı hatta ilişkin bilgilerimiz, facianın demiryolu hattında bulunması gereken sinyalizasyon sistemlerinin hazır durumda bulunmamasından kaynaklandığını göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, hatlar üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye çıkarmıştır. Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel sorun insan hatası değildir, sorun insan hatalarını bertaraf edecek ve tren işletilmeye alınmadan önce tamamlanması zorunlu altyapı sistemleri hazır olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına göz yuman anlayış sorunudur. Bu anlayış ‘hızlandırılmış tren şovu’ uğruna Pamukova'da 41 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını yapmadığı için Çorlu'da 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış bugün de Ankara'da sinyalizasyon sistemleri devrede olmadığı halde Yüksek Hızlı Tren çalıştırıldığı için 9 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.”

“TCDD İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ”

Demiryolları dünyanın her yerinde kaza riskinin en az olduğu, en güvenilir ulaşım aracı olarak kabul edilmektedir. Oysa ülkemizde bu algı ne yazık ki farklılaşmaya başlamıştır. Bunun sebebi sadece gerekli altyapı ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da yaşanan kazalar değil, bir bütün olarak son yıllarda uygulanan demiryolu politikalarıdır. Kamu hizmeti perspektifindeki dönüşüm başta olmak üzere TCDD'nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, liyakatsiz siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro eksikliği gibi nedenler halkın demiryolu ulaşımına bakışını etkilemektedir.

Alınacak önlemlerle ilgili önerilere de yer verilen açıklamada, demiryolu ulaşımı politikalarının kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilerek, ‘Ulaşım güvenliğinin sağlanabilmesi için, bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalı, teknik gereklilikleri tamamlanmadan hatlar trafiğe açılmamalıdır’ denildi.