‘Tosun affedilemez’

MHP'nin Meclis’e sunduğu af önerisine karşı İYİ Parti, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. İYİ Parti’nin resmi twitter hesabında, “PKK terörünü besleyen uyuşturucu satıcıları affedilemez”, “Dolandırıcılar Çiftlik Bank'ın failleri affedilemez” şeklinde afişler yayınlandı. Afişleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da sayfasında paylaştı.

İYİ Parti, MHP milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine karşı çıkıyor. Partinin resmi twitter hesabından af teklifine ilişkin afişlerde, “Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık da af kapsamında. Vatandaşlarımızı dolandıran tosunların Affına Hayır… “Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti” af kapsamında. Çocuklarımızı zehirleyen ve PKK'yı besleyen torbacı Affına Hayır… Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti af kapsamında. Aylan bebeğin katillerinin Affına Hayır” ifadeleri yer aldı.



Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılığa karşı hazırlanan afişte, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla tanınan ‘Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın fotoğrafı, Göçmen kaçakçılarına af getirecek maddeye karşı da 2015 yılında karaya vuran fotoğrafıyla yürek yakan 3 yaşındaki Aylan Bebek kullanıldı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da afişleri paylaşarak, “Gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin; Affına Hayır, Milleti dolandıran tosuncukların; Affına Hayır, Organize suç örgütlerinin; Affına Hayır, Evrakta sahtecilik yapanların; Affına Hayır, Önüne geleni tehdit edenlerin; Affına Hayır” diye yazdı.