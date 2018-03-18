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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde Afrin’de kontrolü sağladı

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirilen Suriye´nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri de konuşlandı. TSK, kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklarken, harekatın başlangıcından itibaren toplam 3 bin 603 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kent merkezindeki çeşitli bölgelere zırhlı araçlarla konuşlanan Türk askerleri, teröristlerin kaçtığını ve Türkiye´nin önünde kimsenin duramayacağını söyledi.

android-time 19:05 18 Mart 2018
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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde Afrin’de kontrolü sağladı
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirilen Suriye´nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri de konuşlandı. TSK, kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklarken, harekatın başlangıcından itibaren toplam 3 bin 603 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kent merkezindeki çeşitli bölgelere zırhlı araçlarla konuşlanan Türk askerleri, teröristlerin kaçtığını ve Türkiye´nin önünde kimsenin duramayacağını söyledi.

Zırhlı araçların bulunduğu bölgede görevli olan ve duvara sprey boya ile Türkiye yazıp ay yıldız çizen bir Türk askeri, şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirterek, “Burası girilemez dedikleri yerdi ama şimdi duvarda Türkiye yazıyor. Teröristlerin kaçmasına gerek yok sadece yorgun ölürler. Fazla söze gerek yok; ne mutlu Türküm diyene. Teröristleri gittikleri yere kadar kovalayacağız. Terör örgütlerine güzel dersler veriyoruz ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz” dedi.

 

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Bir başka asker de teröristlerin inlerine girdiklerini anlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti´nin önünde kimsenin duramayacağını anlarlar ve inşallah derslerini alıp kendi yollarına bakarlar. Önümüze çıkmasınlar” diye konuştu.

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AFRİN´DE KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Teröristlerden temizlenen Afrin kent merkezinde Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kutlaması da sürüyor. Araç konvoyuyla kentte tur atan ÖSO güçleri sık sık havaya uzun namlulu tüfekleriyle ateş açarak Afrin´i teröristlerden arındırmış olmanın zaferini kutluyor.

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BİNLERCE AZEZ´Lİ AFRİN´E GİTTİ

Teröristlerden temizlenerek özgürleştirilen Afrin´e komşu kent Azez´den de binlerce kişi akın etti. Terör örgütü denetiminde olduğu için yıllardır 20 kilometre uzaklıktaki Afrin´e gidemeyen Azez halkı, kentin terörden arındırıldığının haberini aldıktan sonra araçlarıyla yola düştü. Uzun araç konvoyları ile Afrin´e giden binlerce Azezli gün boyu kentteki kutlamalara katılıp, sevinç gösterisi yaptı.

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PATLAMALAR SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kent merkezinde teröristlerce tuzaklanmış patlayıcı arama tarama ve imha çalışması da sürüyor. Ancak, bazı noktalara TSK´dan önce giren ÖSO güçlerinin ihmali nedeniyle patlamalar meydana geliyor. Teröristlerin kaçarken geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların imha edilmesiyle Afrin semalarını siyah duman kaplıyor.

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Öte yandan teröristlerin baskısı nedeniyle bir süre önce kentlerini terk eden bazı Afrinli sivillerin de yeniden şehre döndükleri görüldü.

DHA

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Son güncelleme: android-time 19:2518.03.2018
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