Son dakika… TSK açıkladı: 54 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13 Eylül tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi. Operasyonlarda yurt içinde 19, yurt dışında 35 olmak üzere biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 piyade tüfeği, havan, RPG-7 roketatar, LAW tanksavar silahı, tabanca ile bu silahlara ait mühimmat, 14 el bombası, 27 fünye, gece görüş dürbünü, telsiz, 48 kilogram amonyum nitrat ve 12 kilogram 200 gram el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan patlayıcı ele geçirildi, 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda, bir asker yaralandı.

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 11 bin 220 paket kaçak sigara, 4 bin 990 litre kaçak akaryakıt, 55,85 kilogram kenevir tohumu, 63 bin 437 kök kenevir ve 4 ton 386 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu. Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 241 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 265 mayın ve bin 402 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat Alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSKve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran’dan bu yana 45 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

AA