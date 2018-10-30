Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet'in 95. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Edirne'den Kars'a binlerce kişi ellerine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarını alarak meydanları doldurdu. İşte o büyük çoşkudan karaler.

ANKARA

Çankaya’da Cumhuriyetin 95. yılı Anıtpark'ta coşkuyla kutlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler binlerce Cumhuriyet sevdalısının katıldığı meşaleli yürüyüşünün ardından Nilüfer konseriyle taçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının yanı başında Cumhuriyetin 95. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Kütüphane'nin önünden başlayan meşaleli yürüyüş Türk bayraklarıyla donatılan Anıtpark'ta Türk müziğinin sevilen sesi, ünlü sanatçı Nilüfer'in sahne almasıyla devam etti.

Meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen gruba Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen önderlik etti. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Taşdelen, alana gelenleri, “Hizmet etmekten onur duyduğum Mustafa Kemal'in askerleri hepiniz hoş geldiniz” diye selamladı.

Cumhuriyet'in Ankara'da kurulduğunu hatırlatan Taşdelen, “Mustafa Kemal'in 28 Ekim akşamı ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği yer Çankaya'dır. İstedikleri kadar Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu İstanbul'da düzenlesinler. Türkiye'nin kalbinden ne Cumhuriyeti ne de Ankara'yı silemezler” dedi.

Cumhuriyetin fazilet olduğunu vurgulayan Taşdelen, aklın, bilimin ışığında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kula kulluğu sildiğini, eşit yurttaşlığı getirdiğini ve egemenliği bir kişiden alıp halka verdiğini belirtti. Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm bu yaptıklarından dolayı ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen kalplerden silinmediğini söyledi.

“Onlar siler biz yazarız”

Taşdelen, birilerinin ısrarla Atatürk'ün adını her yerden silme çabası içerisinde olduğunu ileri sürerek, “Statlardan, meydanlardan, onun adını silmek gibi sonuçsuz bir çaba içindeler ancak milyonların kalbinden silemezler. Onlar silse de biz yazmaya devam ederiz. En büyük parkımız Ahlatlıbel'in adını Atatürk Parkı yapmak bizim için onurdur” dedi.

Andımız yıllar sonra ilk kez Çankaya'da okundu

Taşdelen, Türkiye gündeminde tartışma konusu olan Andımız'ı alanda bulunan binlerce kişiyle hep bir ağızdan okudu. Çankaya'nın Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağını belirten Taşdelen, “Bizler Anadolu toprağından Nazımlardan, Uğur Mumculardan, Mustafa Kemallerden geliyoruz. Mustafa Kemallerden gelenler asla yılmazlar” dedi.

Unutulmaz şarkılarıyla alana gelenlere güzel bir akşam yaşatan Nilüfer, duygularını, “Anıtkabir'in yanı başında, Atatürk'ün huzurunda şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir onurdur, şereftir. Bizleri böyle anlamlı bir günde bir araya getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti. Nilüfer konserini binlerce Çankayalının eşlik ettiği 10. Yıl Marşı ile tamamladı.

BURSA

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi’nin ‘Cumhuriyet herkes için’ sloganıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan Hasta Alanı’nda gerçekleşen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Alanın tamamını dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Işık ve havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Haluk Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i de davet eden Haluk Levent, İzmir Marşı’nı Başkan Bozbey ile birlikte söyledi.

Konserin sonuna doğru bir kez daha İzmir Marşı’nı bu kez Bursalılarla birlikte seslendiren ünlü sanatçı bu özel gece için Bursalılara teşekkür etti.

MUĞLA



Muğla ve ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları ve cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Bodrum’da Marina önünde toplanan vatandaşlar, meşaleler ve Türk bayrakları ile Neyzen Tevfik Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

ÇANAKKALE

Çanakkale´de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı´na yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fener Alayı’nın bitiminde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, Çanakkalelilere keyifli anlar yaşattı.

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı saat 19.00’da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı´nda toplanan yaklaşık 5 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp, ‘Andımız’ ve ‘İzmir Marşı’nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

İZMİR

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları İzmir'de görkemli finalle son bulurken, sevilen grup MFÖ de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran on binlerce İzmirli'ye konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir haftaya yaydığı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim akşamı görkemli bir finale sahne oldu.

Gece geç saatlere kadar süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle başladı.

350 metrelik dev Türk bayrağını taşıdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun her kesiminden binlerce İzmirli, kol kola girerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

İzmirliler, 350 metrelik Türk Bayrağını Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşıdı. Geceye görkemli havai fişek ve ışık gösterileri de damga vurdu. Denizde yapılan Flyboard gösterisi de büyük alkış aldı. Birinci Kordon, Türk bayrakları ile kırmızıya boyandı. Öte yandan havadan, karadan ve denizden onlarca polis güvenlik önlemleri aldı.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ulu Önderimizin bize verdiği emanete sahip çıkacağız. Bugün buradaysak bağımsız yaşayabiliyorsak biz hepsini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmadan ulu önderimizin neferi olarak savunmak zorundayız. Çünkü emperyalist güçler ülkemizi ekonomi ve siyasi olarak zapt etmek istiyorlar. Atatürk inkılapları için hürriyet için kadın hakları için hepinizi mücadeleye çağırıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Beni 15 yıl belediye başkanı yaptınız, bundan dolayı da size sevgilerimi sunuyorum” dedi.

MANİSA

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu ikiye katlandı.

Manisa'da sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile son buldu. Şehzadeler ilçesi Sultan Cami önünde başlayan fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayında yanan meşaleler geceyi aydınlattı.

Fener alayı yürüyüşünün son bulduğu meydanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

YALOVA

Cumhuriyet'in 95'nci Kuruluş Yıldönümü Yalova'da coşku dolu bir törenle kutlanmaya başlandı. Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda yaklaşık 5 bin kişilik bir kalabalık fenerler ve Türk bayraklarıyla şehrin sokaklarında yürüdü.

Cumhuriyet Coşkusu Yalova'da, Belediye tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda doruğa çıktı. Yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama programına katıldı. Vatandaşlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Burası Atatürk'ün memleketi. Burada demokrasi için toplandık. Demokrasinin güzellikleri, Cumhuriyetin kazanımları için toplandık” dedi.

Ellerindeki fenerleri yakan vatandaşlar bando eşliğinde Yalova caddelerinde yürüdü. Yalı Caddesi, Sefabey Caddesi, İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi boyunca yürüyen vatandaşlar sloganlar attı. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan Fener Alayı'na vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla destek verdi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen yürüyüş İstasyon Caddesi üzerinde başlayıp Valilik binası önünde son buldu. Binlerce kişi ellerine aldıkları meşaleler ve Türk bayrakları Valilik binası önüne kadar yürüdü. Devrek Belediyesi bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlar eşlik etti. Valilik binası önünde son devam eden etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, “Bu akşamı gerçekten ifade ederken inanın zorlanıyorum. Zonguldak bir kültür şehri bu şehirde yaşayan halk her zaman cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gelmiş en büyük liderlerden biridir. Türkiye var olduğu sürece bu böyle devam edecektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinlik, mini konserle son buldu.

KIRKLARELİ

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü Kırklareli'de de büyük coşku ve katılımla kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törenler, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in makamında bayram tebriklerini kabul etmesi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenlerde Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı, led ekranlardan halka dinletildi. Vali Bilgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar, öğrencilerin, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin tören geçişleri ile son buldu.

Törenlere Vali Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sanatçı Funda Arar konser verdi. Havai fişek gösterisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı’ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde izleyiciler telefon ışıklarıyla fon yaparak Arar’a eşlik etti. Havai fişek gösterisi etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

GİRESUN

Giresun Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95´inci yılı kutlamaları çerçevesinde ‘Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yeniyol mevkindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek Gazi Caddesi´nden Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun alındığı ve ülkemizin kurulduğu gün. Bu akşam Giresun´da çok mutluyuz çok kalabalığız çok güzeliz. Hepinize Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aksu konuşmasının sonunda ‘Mustafa Kemal burada mı?’ diye kalabalığa seslendi. Aksu, kalabalıktan ‘Burada’ yanıtını alınca teşekkür etti.

Başkan Aksu´nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin eşlik ettiği kutlama etkinliklerinde, Grup Koliva da sahne alıp konser verdi.

ISPARTA

Isparta Belediyesi tarafından kentte fener alayı düzenlendi. Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe bazı vatandaşlar motosiklet ve bisikletleriyle katıldı. Meydanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılına özel 95 kişiden oluşan bir ekip halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kaymakkapı Meydanı’nda devam eden etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada 1923 adet Türk bayraklı balon gökyüzüne bırakıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün sayısız inkılabının bulunduğunu hatırlattı. Atatürk’ün inkılaplarının tarihe sığmayacağını vurgulayan Günaydın, “Atatürk’ün bütün işleri önemlidir. Atatürk, Cumhuriyet’i kurmuş ve Türk milletine armağan etmiştir. Bugün çok neşeliyim, çocuklar kadar neşeliyim. Sonsuza kadar kalacak Türkiye ve Isparta halkı var. Sevinçliyim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı en derin sevgilerimle kutluyorum.” dedi.

Etkinlik, Mustafa Keser konseriyle sona erdi.

BURDUR

Burdur Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Hasan Şıldak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han’da düzenlenen resepsiyonda, Cumhuriyetin halk ve millet kavramlarını gönüllerde buluşturan ve bunlara bir değer yükleyen yönetim sistemi olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kolay kurulmadığını belirten Şıldak, “Cumhuriyet denilince milli iradeyi anlıyoruz. Halkın kendi yöneticilerini kendisinin seçtiğini ve fırsat eşitliğini anlıyoruz. Hepimiz Cumhuriyet sayesinde bu salonda bir aradayız. Cumhuriyet, muasır medeniyet seviyesi denilen çağın gerekliliklerini yakalama idealidir” diye konuştu.

Kutlamaların devamında Cumhuriyet Meydanı’nda şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi.

İZMİT

İzmit’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş yolunda fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve binlerce kişi katıldı. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş Milli İrade Meydanı’nda sona erdi. Yol boyunca motosikletli ve yaya olarak iki grup halinde yürüyenler, pankart ve bayrak açarak günün anlam ve önemine ait şarkılar söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı’nda Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi. Konsere katılan binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen parçalarını hayranları için söyleyen şarkıcılar büyük beğeni topladı.

TEKİRDAĞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte Köprübaşı Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki meşaleler ve ay yıldızlı Türk bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden Sahil Dolgu alanına doğru yürüdü. Marşlara eşlik eden kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlarda destek verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve Tekirdağ'ın en işlek caddelerinden olan Hükümet Caddesi'ni dolduran vatandaşların Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sahil dolgu alanda son buldu.

Türk Chopper Motosiklet Kulübü ve yüzlerce motosiklet sevdalısı fener alayına eşlik etti. Yürüyüşe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayından sonra Tekirdağ Valiliği tarafından bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

BÜYÜKÇEKMECE

Cumhuriyet'in ilanının 95’inci yıl dönümünde Büyükçekmeceliler Aleyna Tilki şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu yaşadı. Konserde konuşan genç şarkıcı, “Ne Mutlu Türk'üm diyene, bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Şarkılara bile zor dökerim” dedi.

Cumhuriyet'in ilanının 95’inci yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükçekmece'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kültürpark'tan başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve büyük bir coşkuyla Cumhuriyet için yürüdü.

Büyükçekmece Belediyesi'nde sona eren yürüyüş sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Moldova Meclisi Milletvekili Valeriu Ghiletchi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Şeref Bayrağı ödülünü takdim etti. Ardından sevilen şarkıcı Aleyna Tilki vatandaşlarla buluştu. Kendisini dinlemeye gelenler için sevilen şarkılarını seslendiren Tilki'ye vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Genç şarkıcı, dansları ve enerjisiyle hayran bırakırken Büyükçekmecelilere 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı.

BEYLİKDÜZÜ

Cumhuriyet’in 95. Yıldönümü Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi fener alayıyla yürüdü. Yürüyüşe katılanlar Şeval Sam konseriyle coştu.

“Elimizde Bayraklar, Dilimizde Şarkılar, Yüreğimizde Atatürk” sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl da yine 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Beylik Pazar Alanı’ndan başlayan fener alayı cumhuriyet alanında son buldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “100. yıla doğru gidiyoruz. Sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Cumhuriyet çok zor kuruldu. Milletçe yaşamamamız ve hissetmemiz lazım. İnanılmaz bir keyif. Bayramları coşkuyla, sorumluluğu bilerek kutluyoruz. Çok çalışmamız lazım. Başaracağımız çok şey var. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet etiği Cumhuriyete layık bireyler oluruz. İşimiz çok zor ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün ardından sevilen sanatçı Şevval Sam Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

MALTEPE

Maltepe Belediyesi’nin, 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından biri olan ‘Cumhuriyet Parkı’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu açılışın ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun da bulunduğu Cumhuriyet parkı, Cumhuriyetin 95’inci yılında havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde açıldı.

Kesilen kurdelenin ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra binlerce Maltepeli vatandaş katıldı.

AJANSLAR