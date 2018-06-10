TÜRGEV’in 100 bin liralık Kılıçdaroğlu davasına ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014'teki grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmeti Vakfı (TÜRGEV) için kullandığı “Rüşvetin merkezi”, “Rüşvet havuzu”, Devletten ihale alanların rüşvet verdiği yer” ifadeleri üzerine hakkında açılan yüz bin TL'lik manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, TÜRGEV'in açtığı davayı reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Aralık 2014’teki grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Davutoğlu TÜRGEV’in farkında mı acaba? Neden TÜRGEV diyorum biliyor musunuz? Siyasi nüfuz sonucu elde edilen rüşvet havuzu TÜRGEV. Devletten ihale mi alacaksınız. Git TÜRGEV’e parayı yatır sonra gel ihaleyi al. Rüşvetin merkezi…” ifadelerini kullanmış, bir gün sonra da bu konuşma çeşitli gazetelerde yayınlanmıştı.

TÜRGEV, İTİBARI ZEDELENDİĞİ İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Bu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten TÜRGEV; vakfın itibarını, şöhretini ve üstlendiği toplumsal yardım misyonunu zedelediği iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında yüz bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, davanın kabul edilmesiyle birlikte kararın, Türkiye’de en çok tiraja sahip üç gazetede yayınlanması da talep edilmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATLARI TAPELERE YANSIYAN KONUŞMALARI DELİL GÖSTERDİ

Dava açıldıktan sonra Kılıçdaroğlu’nun avukatları mahkemeye cevap dilekçesi sundu. Dilekçede, söz konusu konuşmanın 17/25 Aralık sürecinde hakim kararıyla yapılan dinlemelerde geçen ifadelere dayandığını savunularak, Kılıçdaroğlu’nun görünür gerçekliği ifade ettiği ve hakaret kastının bulunmadığı belirttildi.

MAHKEME ÜÇ BUÇUK YIL SONRA DAVAYI REDDETTİ

Yaklaşık üç buçuk yıl süren yargılama sonunda İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, TÜRGEV’in açtığı davayı reddetti. Mahkeme, davayı reddetmesinin nedenlerini gerekçeli kararında açıklayacağını kaydetti.